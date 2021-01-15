Национальный демократический институт прекратил сотрудничество с ОТРК

А на референдуме по форме правления лидирует президентская модель госустройства.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты и представителей политических партий, которые проходили на ОТРК, оплачивались Национальным демократическим институтом США.
Из-за скандала в эфире 6 января, когда ведущие перебивали выступающих и вмешивались в процесс, занимаясь агитацией, НДИ прекратил сотрудничество с ОТРК.
Напомним, в Кыргызстане прошли досрочные выборы главы государства. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров. А на референдуме по форме правления лидирует президентская модель госустройства.
Источник: 24.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!