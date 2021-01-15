Национальный демократический институт прекратил сотрудничество с ОТРК

А на референдуме по форме правления лидирует президентская модель госустройства.

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты и представителей политических партий, которые проходили на ОТРК, оплачивались Национальным демократическим институтом США.

Из-за скандала в эфире 6 января, когда ведущие перебивали выступающих и вмешивались в процесс, занимаясь агитацией, НДИ прекратил сотрудничество с ОТРК.

Напомним, в Кыргызстане прошли досрочные выборы главы государства. По предварительным данным, победу на них одержал Садыр Жапаров. А на референдуме по форме правления лидирует президентская модель госустройства.

Источник: 24.кж