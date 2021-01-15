Сначала он лечил болезнь дома, однако затем его положили в реанимацию.
Умер художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. Об этом агентству ТАСС сообщила его супруга Екатерина Белоцерковская.
Он скончался на 72-м году жизни.
Как сообщает Lenta.ru, 14 января Грачевского погрузили в медикаментозную кому и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (прибор для насыщения крови кислородом при развитии острой дыхательной недостаточности). Тогда причиной ухудшения самочувствия Грачевского стали осложнения, вызванные коронавирусной инфекцией.
Коронавирус у Грачевского обнаружили в конце декабря. Сначала он лечил болезнь дома, однако затем его положили в реанимацию.
Борис Грачевский являлся худруком "Ералаша" с 2002 года. Он также известен по постановке фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония". Выступал как автор проекта "Социальная реклама". Известно, что Грачевский боролся с раком кожи. Об этом он рассказал в передаче "Судьба человека" в 2018 году. 18 марта режиссеру исполнился 71 год.
Источник: Кактус
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