Эффект Батукаева. "Когда не работает закон, люди идут к "Дону Корлеоне"

Эффект Батукаева. "Когда не работает закон, люди идут к "Дону Корлеоне"

Эффект Батукаева. Если бы не жесточайший персональный контроль самого высшего порядка на каждом этапе операции, ни за какие деньги система не сработала бы столь чётко. Об этом в соцсетях написал публицист, полковник милиции с 40-летним стажем, директор Центра наркополитики Центральной Азии Александр Зеличенко.

По его словам, после судебного приговора по делу о незаконном освобождении так называемого "вора в законе" Азиза Батукаева, соцсети вновь запестрели комментами, догадками, стебом.

- Необходимо понимать, что даже сегодняшний Батукаев уже стал настоящей легендой: его освобождение повлекло осуждение пусть и лишённого этого звания, но де-факто экс-президента страны, высокопоставленных функционеров МВД, пенитенциарной системы, экс-главы нацбезопасности, министерства здравоохранения и многих-многих других госчиновников. Со временем он, возможно, сыщет славу Аль Капоне, Лаки Лучано, Меера Лански, - отметил Зеличенко.

Полковник милиции рассказал, что всё время, прошедшее со дня, когда уголовник оказался на борту специально присланного за ним "JETa", он следил за развитием событий.

- И, кстати, зная состояние госсистемы изнутри, сразу же публично заявил, что за происшедшим однозначно стоит самое высокое должностное лицо государства. Только специально созданная для "расследования" депутатская комиссия могла не обратить внимание на "немецкую" четкость, с какой система сработала в случае с Батукаевым..., - подчеркнул Зеличенко.

Полковник милиции привел свое видение ситуации, основанное на профессиональном опыте, знании повадок преступного мира, анализе фактов, собранных по делу.

- Сломать Азиза Батукаева государственная система, как ни старалась, не смогла: криминал, особенно за решёткой, в большинстве оставался верен ему. В доказательство – "прогон" лидера о запрете торговли героином, резко ограничивший "нарковольницу" на зонах. Отказаться от первой роли его не заставили также ни многочисленные покушения на жизнь, убийство членов семьи, ближайшего окружения. Не достигла цели и дискредитация со стороны конкурентов. Такие "лидерские качества" вора не могли остаться незамеченными и за пределами республики. К тому времени в российских колониях, к примеру, сложилась ситуация, когда "даже если бы Батукаева не было, его пришлось бы придумать". За колючей проволокой за тривиальный криминал оказались многие участники боевых действий на Кавказе. Причём, как чеченцы, так и славяне. Последних, понятно, было в разы больше, и по отношению к первым в местах лишения свободы наметилась ярко выразившаяся агрессивная дискриминация. Понадобилась авторитетная личность, которая могла бы если не взять ситуацию под контроль (велика Россия!), то хотя бы на первых порах смягчить её. Тут-то и обратились к преступным авторитетам. Провели ревизию, выяснили, что из воров в законе вайнах только один. И начали работу по его освобождению и поднятию влияния в преступном мире, - делится Зеличенко.

По мнению полковника милиции, в версию кыргызского следствия о том, что Азиза думали обменять на какую-то высокопоставленную фигуру из объявленных в международный розыск, не верят ни оперработники, ни криминал.

- По слухам, речь идёт о вполне конкретной внушительной сумме в долларах США. Благодаря принятым мерам, Батукаев среди криминала укрепился настолько, что к нему прислушиваются как на воле, так и за тюремными стенами. Кроме своих соплеменников он, кстати, активно помогает и кыргызстанцам. "За справедливостью" к нему идут и наши гастарбайтеры: кого-то донимает рэкет, кого-то – слишком жадное начальство, кому-то не возвращают долги. Когда не работает закон, люди идут к "Дону Корлеоне", - добавил Александр Зеличенко.

Источник: vb.kg