В 2020 году ГТС выявила 1 тыс. 371 факт нарушения закона

В 2020 году ГТС выявила 1 тыс. 371 факт нарушения закона

Государственной таможенной службой Кыргызстана за 12 месяцев 2020 года выявлен 1 тыс. 371 факт таможенных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что из них зарегистрировано в Едином реестре нарушений 1155 нарушений. В Единый реестр преступлений и проступков - 216 материалов по 343 фактам таможенных преступлений.

Общая сумма ущерба по вышеуказанным фактам составила 666,1 млн сомов.

Источник: Кабар