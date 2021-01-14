В 2020 году ГТС выявила 1 тыс. 371 факт нарушения закона
Государственной таможенной службой Кыргызстана за 12 месяцев 2020 года выявлен 1 тыс. 371 факт таможенных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что из них зарегистрировано в Едином реестре нарушений 1155 нарушений. В Единый реестр преступлений и проступков - 216 материалов по 343 фактам таможенных преступлений.
Общая сумма ущерба по вышеуказанным фактам составила 666,1 млн сомов.
Источник: Кабар
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