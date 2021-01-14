С 18 января в России начнется массовая вакцинация
Президент России Владимир Путин поручил со следующей недели начать массовую вакцинацию всех россиян. Об этом он сказал на совещании с правительством, сообщает РБК.
По словам президента РФ, премьер-министр Михаил Мишустин ранее доложил ему, что промышленность «не только выполнила все обещанные нормативы и объемы, но и превысила плановые объемы выпуска вакцины». «Нам нужно переходить от масштабной к массовой вакцинации», — призвал он.
Путин поручил членам правительства подготовить соответствующую инфраструктуру и график работы. «Слава богу, наша вакцина не требует при перевозке каких-то экстренных условий, таких как минус 50, минус 70 градусов. У нас все гораздо проще и эффективнее работает», — отметил он.
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что власти готовы приступить к ней с понедельника, 18 января: «Мы готовы выполнить ваше поручение по переходу от масштабной вакцинации к более широкой вакцинации населения уже в январе—феврале и так далее».
Источник: reporter.kg
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