Приемная (фостерная семья) — это обученная семья, которая временно воспитывает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на основании договора.
Сирот из детских домов на пилотной основе начали распределять в фостерные семьи. Об этом на пресс-конференции рассказала министр труда и социального развития Ализа Солтонбекова.
По ее словам, сейчас в стране идет реформа в детских интернатных учреждениях.
«Ребенку нужно давать любовь и заботу, а не просто покормить и уложить. В интернате очень много детей, воспитатели просто не успевают уделить особое внимание каждому. Поэтому в стране идет реформа в детских интернатных учреждениях, в рамках которой мы стараемся распределить ребенка в фостерные семьи. Она уже реализуется в некоторых районах на пилотной основе», — рассказала Ализа Солтонбекова.
Приемная (фостерная семья) — это обученная семья, которая временно воспитывает детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации на основании договора.
Источник: 24.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!