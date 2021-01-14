Для зараженных COVID-19 свободны 326 коек в медучреждениях Бишкека (Список)

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 326 свободных койко-мест для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Минздраве.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 14 января:
Национальный центр фтизиатрии — 15;
Национальный центр кардиологии и терапии — 2;
Городская клиническая больница № 1 — 63;
Республиканская клиническая инфекционная больница — 182;
Национальный центр охраны материнства и детства — 31;
Национальный центр онкологии и гематологии — 15;
Клинический родильный дом № 2 — 18.
В Национальном хирургическом центре свободных мест нет.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 82 тысячи 723 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.
Источник: 24.кж
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