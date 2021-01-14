(Фото) В Караколе упала новогодняя елка

В Караколе упала новогодняя елка. Информацию об этом подтвердили в полпредстве правительства в Иссык-Кульской области.

Уточняется, что символ Нового года был установлен около здания Иссык-Кульского государственного института. Елка упала после сильного шквального ветра сегодня утром.

Источник: 24.кж