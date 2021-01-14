(Фото) Мэрия Бишкека изъяла 240 литров ГСМ у хозяина стихийной точки торговли

Как отмечают в муниципалитете, предприниматели-нарушители возвращаются на свои места.
Специалисты Первомайской районной администрации совместно с сотрудниками УПСМ по ГУВД г. Бишкек, Госэкотехинспекцией, налоговой службой района провели рейдовое мероприятие по ликвидации точек стихийной торговли горюче-смазочными материалами (ГСМ) на ул. Профсоюзной.
Как сообщает пресс-служба мэрии Бишкека, ранее администрация района неоднократно проводила разъяснительные беседы о недопущении нарушения законодательства КР, составляла административные протоколы по 120 статье Кодекса о нарушениях. Но, как отмечают в муниципалитете, предприниматели-нарушители возвращаются на свои места.
«Так, в целях принятия действенных мер по устранению нарушений изъято 24 пластиковых тары объемом 240 литров ГСМ на временное хранение для дальнейшей передачи в судебные органы для разбирательства и принятия соответствующих мер», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар.кж
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