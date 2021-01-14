Независимый журналист: Люди больше не доверяют депутатам и парламентской форме правления

По его мнению, люди больше не верят в депутатов и не доверяют парламентской форме правления.
Вминувшее воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента, а также состоялся референдум. После оглашения предварительных результатов у определенных людей появилось множество вопросов о том, что же будет дальше и почему народ решил избрать президентскую форму правления. На этот вопрос ответил независимый журналист Тилек Айталиев.
По его мнению, люди больше не верят в депутатов и не доверяют парламентской форме правления.
«Потому что в данное время стране подойдет именно президентская форма правления. С 2010 года мы жили в парламентской республике, но за это время ничего не изменилось. Дела в стране стали хуже, люди не верят в парламентскую систему. Нам нужно, чтобы один человек правил страной. И я считаю, что один человек должен вести страну и нести ответственность за свои поступки», - заявил Тилек Айталиев.
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!