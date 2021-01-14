Независимый журналист: Люди больше не доверяют депутатам и парламентской форме правления

По его мнению, люди больше не верят в депутатов и не доверяют парламентской форме правления.

Вминувшее воскресенье в Кыргызстане прошли выборы президента, а также состоялся референдум. После оглашения предварительных результатов у определенных людей появилось множество вопросов о том, что же будет дальше и почему народ решил избрать президентскую форму правления. На этот вопрос ответил независимый журналист Тилек Айталиев.

По его мнению, люди больше не верят в депутатов и не доверяют парламентской форме правления.

«Потому что в данное время стране подойдет именно президентская форма правления. С 2010 года мы жили в парламентской республике, но за это время ничего не изменилось. Дела в стране стали хуже, люди не верят в парламентскую систему. Нам нужно, чтобы один человек правил страной. И я считаю, что один человек должен вести страну и нести ответственность за свои поступки», - заявил Тилек Айталиев.

Источник: Кабар.кж