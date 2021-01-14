В мире COVID-19 заразились свыше 92,3 миллиона, умерли более 1,9 миллиона

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 753 тысячи 961. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 92 миллиона 313 тысяч 199 человек. Больше всего зараженных в США (23 миллиона 71 тысяча 56), Индии (10 миллионов 495 тысяч 147), Бразилии (8 миллионов 256 тысяч 536), России (3 миллиона 434 тысячи 934), Великобритании (3 миллиона 220 тысяч 953), Франции (2 миллиона 888 тысяч 292), Турции (2 миллиона 355 тысяч 839), Италии (2 миллиона 319 тысяч 36), Испании (2 миллиона 176 тысяч 89), Германии (1 миллион 981 тысяча 13) и Колумбии (1 миллион 831 тысяча 980).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 191 стране мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 50,9 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 371 тысячу 51.

Количество смертей от коронавируса достигло 1 миллиона 977 тысяч 893. За сутки показатель вырос на 16 тысяч 763 человека. В том числе в США скончались 384 тысячи 634, Бразилии — 205 тысяч 964, Индии — 151 тысяча 529, Мексике — 136 тысяч 9172, Великобритании — 84 тысячи 910 и Италии — 80 тысяч 326.

В Кыргызстане зарегистрировали 82 тысячи 723 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 211 тысяч 901, Узбекистане — 77 тысяч 716, Таджикистане — 13 тысяч 308.

Источник: 24.кж