Возобновление учебы в Бишкеке. Родителей просят купить мыло, дезсредства и ведра

Родителей просят приобрести в классы мыло, салфетки, дезсредства, перчатки, маски и ведра.
С 18 января в столице начинается поэтапное возобновление учебного процесса в традиционном режиме. В офлайн-формате будут учиться ученики 1-х, 5-х, 9-х и 11-х классов. Родителей просят приобрести в классы мыло, салфетки, дезсредства, перчатки, маски и ведра. Об этом 24.kg сообщила читательница.
Она добавила: ранее в муниципалитете заявляли, что готовы к возобновлению офлайн-обучения и для дезинфекции учебных заведений выделено 6,8 миллиона сомов. «Кто и где съел эти деньги? Глава управления образования рапортует, что все закупили, а директора школ с родителей собирают деньги», — сказала читательница.
Источник: 24.кж
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