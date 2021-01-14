Садыр Жапаров: Мы должны признать, без России нам будет тяжело

Садыр Жапаров: Мы должны признать, без России нам будет тяжело

Россию и Кыргызстан связывают давняя история и крепкие партнерские отношения. Об этом в интервью 1 каналу заявил Садыр Жапаров, который одержал убедительную победу на выборах президента КР.

- У нас с Россией отличные отношения: дипломатические, экономические, в военном плане. И мы эти отношения будем развивать. Мы будем продолжать дружить с Россией. Мы должны открыто признаться: без России нам будет тяжело, - сказал Садыр Жапаров.

Он подчеркнул, что статус русского языка в Кыргызстане будет сохранен в качестве официального языка.

Напомним, 10 января, в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. Более 80% голосов получил Садыр Жапаров.

Источник: vb.kg