Садыр Жапаров: Мы должны признать, без России нам будет тяжело
Россию и Кыргызстан связывают давняя история и крепкие партнерские отношения. Об этом в интервью 1 каналу заявил Садыр Жапаров, который одержал убедительную победу на выборах президента КР.
- У нас с Россией отличные отношения: дипломатические, экономические, в военном плане. И мы эти отношения будем развивать. Мы будем продолжать дружить с Россией. Мы должны открыто признаться: без России нам будет тяжело, - сказал Садыр Жапаров.
Он подчеркнул, что статус русского языка в Кыргызстане будет сохранен в качестве официального языка.
Напомним, 10 января, в Кыргызстане прошли досрочные выборы президента. Более 80% голосов получил Садыр Жапаров.
Источник: vb.kg
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