Школы и детсады переходят в обычный режим. Поручено обеспечить санэпидембезопасность в них

Школы и детсады переходят в обычный режим. Поручено обеспечить санэпидембезопасность в них

В Кыргызской Республике возобновляется поэтапная работа общеобразовательных школ, высших учебных заведений и детских садов в обычном режиме. Поэтому необходимо обеспечить соответствующую санитарно-эпидемиологическую безопасность. Об этом вице-премьер-министр Кыргызской Республики Эльвира Сурабалдиева сказала на заседании Республиканского оперативного штаба.

В ходе заседания штаба были рассмотрены эпидемиологическая ситуация в регионах, принимаемые меры по предотвращению завоза нового штамма COVID-19, меры по обеспечению соблюдения требований карантинных мер и санитарно-эпидемиологических правил в новогодний период и выборный процесс.

Члены Республиканского штаба также обсудили вопросы поэтапного возобновления работы школ, детских садов и высших учебных заведений в обычном режиме.

«В связи с многочисленными обращениями граждан в целях улучшения организации учебного процесса и развития детей мы пошли на большой шаг - в регионах и городах начинается поэтапное возобновление работы школ, высших учебных заведений и детских садов. Я думаю, ученики школ и студенты вузов должны понимать большую ответственность и соблюдать установленные санитарные правила как ношение масок, частое мытье рук и социальная дистанция. Администрации учреждений образования и профильные государственные органы должны обеспечить соблюдение указанных требований. Кроме того, крайне важно уделить внимание вопросам укрепления иммунитета детей, в том числе физической культуре, спорту, питанию», - сказала вице-премьер-министр, дав соответствующие поручения ответственным структурам.

Эльвира Сурабалдиева также дала ряд поручений по улучшению условий пребывания в медицинских учреждениях.

«В некоторых медицинских учреждениях во дворах нет освещения, гололед, в помещениях прохладно, нет горячей воды, в уборных сломанное оборудование. В таких условиях приходится получать лечение пациентам, в том числе детям. Проведите мониторинг, проверьте все больницы и поликлиники на наличие необходимых условий. В каждом медицинском учреждении должны быть необходимые для проведения элементарных гигиенических процедур условия, дорога, ведущая к больнице или поликлинике, очищена от снега и льда. Кроме того, следует обеспечить лечебные учреждения генераторами электроэнергии и провести проверку на соответствие нормам пожарной безопасности», - сказала вице-премьер-министр.

В ходе заседания были обсуждены вопросы по поддержке социально уязвимых слоев населения в период пандемии.

Вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева в связи с поступающими обращениями граждан относительно предоставления пособий и другой социальной помощи уязвимым слоям населения, поручила усилить работу местных органов власти и Министерства труда и социального развития Кыргызской Республики.

«Поступают жалобы граждан о трудностях получения социальной помощи на местах, в том числе по причине отсутствия соответствующей прописки по месту жительства. Необходимо обеспечить надлежащий уровень предоставления услуг уязвимым слоям населения. Ни одно обращение не должно оставаться без внимания социальных служб. Я прошу уделять особое внимание уязвимым категориям граждан и оказывать им всяческое содействие в разрешении их вопросов», - сказала она.

По итогам заседания штаба дан ряд поручений государственным органам и местным органам власти.

Источник: Кабар