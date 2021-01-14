Кубанычбек Кадыров, экс-депутат: «Надо помочь Садыру Жапарову в работе»
— Как вы оцениваете президентские выборы?
— Если говорит народ – то это правда. Выборы прошли честно по сравнению с предыдущими выборами. Не использовался административный ресурс. Не было подкупа голосов. Во второй статье Конституции четко говорится, что народ является обладателем власти, это был действительно народный выбор.
— Что мы должны делать дальше?
— На сегодняшний день политическая, экономическая, социальная ситуация в стране остается тяжелой. Поэтому всем политическим силам, кандидатам следует признать результаты выборов, помочь Садыру Жапарову в работе. У кыргызов есть хорошее выражение: «От бессмысленной борьбы умирает молодец». Нам нельзя потерять страну из-за борьбы за власть. Я бы попросил у молодцев, которые не заняли первое место – сплотитесь ради народа и целостности страны, ради будущего, помогите президенту, которого поддержал народ, внесите вклад в развитие страны.
Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 13.01.2020 / стр. 7
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