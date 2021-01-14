Супруге Курсана Асанова стало плохо в здании ГКНБ. Она госпитализирована

Супруга Курсана Асанова потеряла сознание в здании ГКНБ.
Пресс-служба Комитета нацбазопасности подтвердила, что Кульнара Усонканова почувствовала недомогание. Однако это произошло до начала следственных мероприятий.
"11 января 2021 года в результате неоднократных вызовов в ГКНБ КР для производства следственных действий по досудебному производству прибыла Усонкановой Кульнара, которой в здании ГКНБ КР до начала следственных действий стало плохо, в результате чего были вызваны врачи ВМС ГКНБ КР. Врачи ВМС ГКНБ КР рекомендовали К.Усонкановой прохождение осмотра в Центре лучевой диагностики "Юрфа". Так, К.Усонканова при сопровождении врачей ВМС ГКНБ КР была доставлена в ЦЛД "Юрфа"", - говорится в сообщении ГКНБ.
Медики "Юрфа" рекомендовали стационарное лечение. Сейчас Усонканова была госпитализирована в отделение неврологии Национального госпиталя Министерства здравоохранения КР.
Напомним, Кульнару Усонканову подозревают в мошенничестве в крупном размере.
Источник:vb.kg
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