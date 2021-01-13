Омурзак Толобеков, режиссер: «Спорящие не признают результаты выборов»
— Господин Омурзак, действительно ли выборы прошли честно?
— Выборы прошли честно. Не использовался административный ресурс. Никто не заставлял людей голосовать, чтобы посещаемость достигла 80-90%. Проголосовало 33% избирателей. Голосовали те, кто прописан. Не участвовали те, кого не было в списке.
— Если выборы прошли честно, почему Адахан Мадумаров не признает результаты выборов?
— Наверное, Мадумаров не хочет признавать поражение, вот и не принимает результаты выборов. А на деле выборы прошли честно и открыто.
Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 13.01.2020 / стр. 7
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