Омурзак Толобеков, режиссер: «Спорящие не признают результаты выборов»

Омурзак Толобеков, режиссер: «Спорящие не признают результаты выборов»

— Господин Омурзак, действительно ли выборы прошли честно?

— Выборы прошли честно. Не использовался административный ресурс. Никто не заставлял людей голосовать, чтобы посещаемость достигла 80-90%. Проголосовало 33% избирателей. Голосовали те, кто прописан. Не участвовали те, кого не было в списке.

— Если выборы прошли честно, почему Адахан Мадумаров не признает результаты выборов?

— Наверное, Мадумаров не хочет признавать поражение, вот и не принимает результаты выборов. А на деле выборы прошли честно и открыто.

Источник: газета «Майдан.kg» №2 от 13.01.2020 / стр. 7