Ташиев – символ дружбы

Бишкек, "Саясат. kg" Когда Жапаров взял на себя ответственность, решил править страной, он давал ему советы, поддерживал.
У кыргызов говорят – кем на самом деле является ваш друг узнаете, когда столкнетесь с трудностями. Крепость дружбы испытывается во время жизненных взлетов и падений. В связи с этим мы можем расценивать Камчыбека Ташиева как символ дружбы. Как вы знаете, когда Садыр Жапаров находился в тюрьме, он оказывал ему всяческую поддержку, воодушевлял. Когда Жапаров взял на себя ответственность, решил править страной, он давал ему советы, поддерживал. В связи с этим в народе появилось выражение: «Если хочешь быть другом – бери пример с Камчыбека». Эти двое должны работать и вносить вклад в развитие страны. Мы думаем, что непоколебимость Ташиева, решительность Жапарова позволит этим двоим добиться успеха, остаться в истории как люди, добившиеся развития страны.
У кыргызов говорят – кем на самом деле является ваш друг узнаете, когда столкнетесь с трудностями. Крепость дружбы испытывается во время жизненных взлетов и падений. В связи с этим мы можем расценивать Камчыбека Ташиева как символ дружбы. Как вы знаете, когда Садыр Жапаров находился в тюрьме, он оказывал ему всяческую поддержку, воодушевлял. Когда Жапаров взял на себя ответственность, решил править страной, он давал ему советы, поддерживал. В связи с этим в народе появилось выражение: «Если хочешь быть другом – бери пример с Камчыбека». Эти двое должны работать и вносить вклад в развитие страны. Мы думаем, что непоколебимость Ташиева, решительность Жапарова позволит этим двоим добиться успеха, остаться в истории как люди, добившиеся развития страны.
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