Ташиев – символ дружбы

Бишкек, "Саясат. kg" Когда Жапаров взял на себя ответственность, решил править страной, он давал ему советы, поддерживал.

У кыргызов говорят – кем на самом деле является ваш друг узнаете, когда столкнетесь с трудностями. Крепость дружбы испытывается во время жизненных взлетов и падений. В связи с этим мы можем расценивать Камчыбека Ташиева как символ дружбы. Как вы знаете, когда Садыр Жапаров находился в тюрьме, он оказывал ему всяческую поддержку, воодушевлял. Когда Жапаров взял на себя ответственность, решил править страной, он давал ему советы, поддерживал. В связи с этим в народе появилось выражение: «Если хочешь быть другом – бери пример с Камчыбека». Эти двое должны работать и вносить вклад в развитие страны. Мы думаем, что непоколебимость Ташиева, решительность Жапарова позволит этим двоим добиться успеха, остаться в истории как люди, добившиеся развития страны.



У кыргызов говорят – кем на самом деле является ваш друг узнаете, когда столкнетесь с трудностями. Крепость дружбы испытывается во время жизненных взлетов и падений. В связи с этим мы можем расценивать Камчыбека Ташиева как символ дружбы. Как вы знаете, когда Садыр Жапаров находился в тюрьме, он оказывал ему всяческую поддержку, воодушевлял. Когда Жапаров взял на себя ответственность, решил править страной, он давал ему советы, поддерживал. В связи с этим в народе появилось выражение: «Если хочешь быть другом – бери пример с Камчыбека». Эти двое должны работать и вносить вклад в развитие страны. Мы думаем, что непоколебимость Ташиева, решительность Жапарова позволит этим двоим добиться успеха, остаться в истории как люди, добившиеся развития страны.