Повышение стоимости проезда в маршрутках. Бишкекский горкенеш готов рассмотреть этот вопрос

Повышение стоимости проезда в маршрутках. Бишкекский горкенеш готов рассмотреть этот вопрос

Замглавы ГУВД отметил, что саботирование среди водителей и резкое повышение стоимости проезда может привести к нарушению общественного порядка

В мэрии Бишкека состоялась встреча городских служб с руководителями частных фирм-перевозчиков и водителями по вопросу повышения тарифов за проезд в маршрутках.

С представителями транспортного сектора встретились спикер Бишкекского городского Кенеша Жаныбек Абиров, вице-мэр столицы по транспортной политике Азиз Алымкулов, замначальника ГУВД Бишкека Эрлан Атантаев, представители постоянной комиссии БГК по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, коммуникациям и инвестициям.

Водители попросили повысить стоимость проезда на городских микроавтобусах, ведь стоимость ГСМ, запчастей значительно выросла.

По закону решение об изменении тарифов принимает Бишкекский горкенеш.

Председатель БГК Абиров сообщил, что депутаты городского парламента готовы рассмотреть вопрос о повышении тарифов, когда муниципалитет внесет проект постановления.

Вице-мэр Алымкулов отметил, что вопрос должен быть решен поэтапно, согласно регламенту и в рамках правового поля. Проект должен пройти экспертизу, анализ регулятивного воздействия в соответствующих органах, получить заключение профильной комиссии, самое главное - вопрос должны рассмотреть горожане на общественных обсуждениях.

Вице-мэр попросил руководителей частных фирм-перевозчиков провести разъяснительную работу с водителями, ведь общественный транспорт должен работать бесперебойно. Управление городского транспорта и другие уполномоченные службы рассмотрят ответственность компаний-перевозчиков в случае нарушения интервала или расписания выхода транспорта на линии.

Алымкулов предупредил, что в случае срыва работы общественного транспорта столичная мэрия пересмотрит сотрудничество с частными фирмами в вопросе выдачи лицензий в рамках закона КР.

Замглавы ГУВД Атантаев добавил, что саботирование среди водителей и резкое повышение стоимости проезда в маршрутных такси может привести к нарушению общественного порядка.

В итоге создана рабочая группа по рассмотрению данного вопроса. В течение недели водители предоставят расчетные сметы и внесут в управление городского транспорта столичной мэрии для дальнейшей работы.

Мэрия Бишкека