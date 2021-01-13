Минобраз: Скидок на обучение в вузах не будет. Можно платить по частям, например, по 500 сомов

Замглавы МОиН КР просит родителей студентов проявить понимание и пойти навстречу

Скидок на обучение в вузах не будет. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

— Вузы существуют за счет контрактов, поэтому скидку на обучение мы сделать не можем, — сообщил Омуров. — Несмотря на то, что обучение во время пандемии перешло в онлайн-формат, мы не переставали работать. С нашей стороны были куплены специальные платформы и техника для обучения. Наши преподаватели прошли специальные обучающие курсы. Мы должны были платить за коммунальные услуги, социальные выплаты и охрану. В период, когда студентам надо было поступать в вузы, мы ездили по регионам и создавали им все условия для поступления. С нашей стороны совместно с мобильным оператором был создан тариф «Мугалим» для облегчения связи между студентом и учителем.

Замминистра добавил, что надеется на понимание со стороны родителей студентов.

— В такую ситуацию мы попали впервые, мы ведь до этого никогда не становились свидетелями пандемии и не учились онлайн, — продолжил Омуров. — Надеюсь, что родители нас поймут и пойдут навстречу. Можно будет выплачивать контракты по частям, хоть по 500 сомов. Ведь скоро формат обучения будет оффлайн, и нам также потребуются средства на то, чтобы заниматься профилактикой коронавируса и заботиться о здравии студентов.

Источник: Вести