В Ошской области неизвестный с оружием напал на сотрудников милиции

В Ошской области неизвестный с оружием напал на сотрудников милиции

УВД Ошской области: Принимаются меры к задержанию злоумышленника, совершившего вооруженное нападение на сотрудников милиции. Об этом сообщает пресс-служба правоохранительных органов.

Как отмечается, сегодня, 13 января 2021 года примерно в 1:10 часов ночи в селе Кара-Кулжа Кара-Кулджинского района неизвестный мужчина азиатской внешности произвел выстрел из гладкоствольного огнестрельного ружья предположительно 16 калибра в инспектора ИДН СОБ местного РОВД. В результате младший лейтенант милиции С.Б был ранен в плечо. Когда злоумышленник приставил ружье, милиционер, находящийся в своем автомобиле, успел увернуться и нажать на газ, выстрелом было пробито лобовое стекло.

- Так как место происшествия недалеко от здания Кара-Кульджинского РОВД следственно-оперативная группа быстро прибыла к месту инцидента. Когда выходил из машины следователь Кара-Кульджинского РОВД младший лейтенант милиции Д.К., в его сторону также произведен выстрел. Нападавший стрелял сзади. Следователем был произведен ответный огонь из табельного оружия, однако, неизвестный гражданин скрылся с места преступления. Сотрудник милиции получил ранения, - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре преступлений и проступков, начато расследование по статье 39 -130 ч.2., п.п. 4,8,11 (Покушение на убийство) Уголовного Кодекса Кыргызской Республики.

- Сотрудники Кара-Кульджинского РОВД, получившие ранения, были доставлены в территориальную больницу.

В целях раскрытия данного тяжкого преступления на территории Кара-Кульджинского района осуществляется операция "Перехват", в некоторых селах установлены посты. В рамках досудебного производства, принимаются меры по установлению и задержанию подозреваемого лица, - подчеркнули в УВД Ошской области.

Источник: vb.kg