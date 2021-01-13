В некоторых городах и областях КР прекращена выдача бумажных рецептов на лекарства

В некоторых городах и областях КР прекращена выдача бумажных рецептов на лекарства

С 1 января 2021 года центры семейной медицины (ЦСМ), группы семейных врачей (ГСВ), а также аптечные сети Бишкека, Таласской и Джалал-Абадской областей перешли на систему «Электронные льготные рецепты» для выписки льготных рецептов застрахованной категории населения и льготной категории больных.

По данным фонда обязательного медицинского страхования, выписка и обслуживание рецептов, выписанных на бумажных носителях, в указанных регионах прекращена.

«Введению информационной системы «Электронный льготный рецепт» в ГСВ и аптеках предшествовало 5-ти месячное обучение врачей и фармацевтов работе в новой системе»,- говорится в сообщении.

Кроме того, как отметила первый заместитель председателя Фонда ОМС Клара Оскомбаева: «Различие между бумажными и электронными рецептами сводятся не только к способу их выписывания, речь идет о выстраивании современной оперативной системы профессионального взаимодействия, более эффективно обслуживающей пациента от этапа назначения лекарства до его отпуска. Плюсы системы довольно многочисленны».

Вместе с этим сообщается, что система «Электронный льготный рецепт» требует не только наличие интернет-связи, обеспечение каждого работника компьютерами, но и владение компьютерными навыками. «Возможны сбои при выписке электронных рецептов и в связи с этим просим населению отнестись с пониманием к нововведению», - указали в фонде.

В случае возникновения вопросов обращаться на Горячую линию Фонда ОМС 113 (звонки бесплатные со всех операторов сотовой сети).

Отмечается, что электронные льготные рецепты в режиме онлайн введены в Ошской и Иссык-Кульской областях с января месяца 2020 года.

«В настоящее время доктора выписали 515,4 тыс. электронных рецептов. ФОМС возместил аптекам 108,8 млн сомов»,- добавили в фонде.

Справочно: Застрахованная категория населения – это приписанные к Группам семейных врачей пенсионеры, работающее население (после проверки по базе Социального фонда), дети до 16 лет, студенты, фермеры и члены фермерских хозяйств, военнослужащие, женщины, вставшие на учет по беременности, лица, получающие ежемесячное социальное пособие, лица, приобретшие Полис ОМС.

Льготная категория больных – это больные бронхиальной астмой, эпилепсией, онкологические больные, больные параноидной шизофренией и аффективными расстройствами, также приписанные и состоящие на диспансерном учете в ГСВ.

Источник: Кабар