Пешеход, получивший тяжелые телесные повреждения, не совместимые с жизнью, скончался на месте.
В Беловодске насмерть сбили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.
Уточняется, что 12 января 2021 года примерно в 20:00 часов неизвестный водитель на неустановленной автомашине, направляясь с запада на восток по улице Садовое в селе Беловодск, совершил наезд на мужчину 35-40 лет и скрылся с места ДТП.
Пешеход, получивший тяжелые телесные повреждения, не совместимые с жизнью, скончался на месте.
После поступления информации о наезде инспектора ОБДД по ОВД Московского района начали поиски неустановленного авто. В течение нескольких часов была установлена автомашина марки «Форд-Транзит», а также водитель 1987 года рождения, житель села Петровка, который после совершения наезда спрятал автомашину в сарае своего дома. На данный момент водитель задержан и доставлен в ОВД Московского района для дальнейшего разбирательства. Автомашина поставлена на штрафстоянку.
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!