В Беловодске насмерть сбили мужчину

Пешеход, получивший тяжелые телесные повреждения, не совместимые с жизнью, скончался на месте.

В Беловодске насмерть сбили мужчину. Об этом сообщает пресс-служба УОБДД по ГУВД Чуйской области.

Уточняется, что 12 января 2021 года примерно в 20:00 часов неизвестный водитель на неустановленной автомашине, направляясь с запада на восток по улице Садовое в селе Беловодск, совершил наезд на мужчину 35-40 лет и скрылся с места ДТП.

Пешеход, получивший тяжелые телесные повреждения, не совместимые с жизнью, скончался на месте.

После поступления информации о наезде инспектора ОБДД по ОВД Московского района начали поиски неустановленного авто. В течение нескольких часов была установлена автомашина марки «Форд-Транзит», а также водитель 1987 года рождения, житель села Петровка, который после совершения наезда спрятал автомашину в сарае своего дома. На данный момент водитель задержан и доставлен в ОВД Московского района для дальнейшего разбирательства. Автомашина поставлена на штрафстоянку.

Источник: Кабар.кж