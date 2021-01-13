В Кыргызстане зарегистрировано землетрясение силой 3,5 балла

В Кыргызстане 13 января примерно в 01:07 произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла.

Как сообщает Институт сейсмологии НАН КР, толчки ощущались в Ошской области в селе Жайылма Чон-Алайского района – 2 балла, в селе Ачык-Суу – 2,5 балла.

По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

Источник: Кабар.кж