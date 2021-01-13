Пожизненный срок обвиняемому в убийстве 14-летней девочки оставлен в силе

По его словам, ранее обвиняемый обжаловал решение Чуйского областного суда.

Верховный суд оставил в силе пожизненный срок обвиняемому в убийстве 14-летней девочки. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела уголовного и гражданского судопроизводства прокуратуры Чуйской области Нурлан Тагаев.

По его словам, ранее обвиняемый обжаловал решение Чуйского областного суда. По его мнению, судебная коллегия вынесла слишком суровый приговор.

«Обвиняемый в своей жалобе указывал, что полностью признает свою вину. Он якобы не хотел убивать девочку», — сказал Нурлан Тагаев.

В сентябре 2019 года в Кеминском районе пропала 14-летняя девочка. Спустя двое суток ее труп нашли в заброшенном доме. Подростка жестоко убил 20-летний житель села Кашкелен. По предварительным данным, он пытался изнасиловать несовершеннолетнюю, а когда она стала сопротивляться, избил до смерти.

Источник: 24.кж