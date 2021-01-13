Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся ЕАЭС вступило в силу

Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся Евразийского экономического союза вступило в силу.
Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.
Документ разработан ЕЭК совместно со странами союза. Его основные цели — формирование, сохранение и реализация пенсионных прав трудящихся на тех же условиях, что и граждан государства трудоустройства.
Соглашение определяет порядок и механизм экспорта пенсии из одной страны объединения в другую, предусматривает суммирование стажа работы в государствах ЕАЭС для определения права на пенсию. Кроме того, урегулирован вопрос медицинского освидетельствования трудящегося, в том числе заочного медицинского освидетельствования при назначении пенсии по инвалидности, а также закреплены переходные положения, которые определяют порядок назначения и выплаты пенсии за периоды работы до и после вступления в силу документа.
«Для практической реализации соглашения разработан порядок, определяющий механизм трансграничного взаимодействия стран союза между уполномоченными, компетентными органами государств ЕАЭС и Евразийской экономической комиссией. При этом до перехода к цифровому взаимодействию через интегрированную информационную систему объединения стороны будут использовать бумажный документооборот», — подчеркнули в ЕЭК.
Соглашение подписано главами государств ЕАЭС на заседании Высшего Евразийского экономического совета 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге и к 1 января 2021-го ратифицировано всеми странами союза.
Источник: 24.кж
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