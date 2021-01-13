В Кыргызстане возобновили работу в традиционном режиме 2 тысячи 100 школ

В Кыргызстане возобновили работу в традиционном режиме 2 тысячи 100 школ.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, при возобновлении деятельности учебных заведений делается локальный подход. Учитывается эпидемиологическая ситуация в каждой местности — городе, селе.

Отмечается, что при этом традиционная форма для учеников всех параллелей возобновлена в 1 тысяче 224 школах, в остальных к офлайн-обучению приступили разные классы. Всего же в республике насчитывается 2 тысячи 152 учебных заведения.

Источник: 24.кж