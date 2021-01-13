Верховный суд оставил в силе решение по делу о клевете на братьев Жээнбековых

Верховный суд оставил в силе решение по делу о клевете на братьев Жээнбековых

Накануне, 12 января Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Абдилата Капарова. Бывший начальник УВД Ошской области просил отменить все приговоры предыдущих инстанций и оправдать его.

На суд были вызваны экс-президент Сооронбай Жээнбеков и его младший брат, депутат Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков. Однако оба на судебный процесс не явились. По словам их адвокатов, необходимости вызова Жээнбековых в суд не было. Так как один из них проходит потерпевшим, а второй — свидетель по делу.

В итоге суд после обсуждения, принял решение отказать в удовлетворении кассационной жалобы и отставить в силе решение первых двух инстанций по делу Абдилата Капарова.

Напомним, судебная коллегия Верховного суда 16 декабря рассматривала дело бывшего начальника УВД Ошской области Абдилата Капарова, который с 2017 года отбывал наказание за неисполнение решения Ошского горсуда о выплате компенсации почти в 250 тысяч сомов за моральный ущерб, причиненный Сооронбаю и Асылбеку Жээнбековым.

Капаров заявлял, что старший Жээнбеков во время июньских событий якобы присвоил 3 млн долларов, выделенных правительством на урегулирование ситуации на юге после июньских событий 2010 года.

Источник: Элгезит