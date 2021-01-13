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В Кара-Кульдже обстреляли милиционеров, двое ранены

В Кара-Кульдже Ошской области совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Об этом Kaktus.media сообщили источники в милиции.

Как уточняется, прошедшей ночью примерно в 2 часа, когда оперативная группа вернулась в местное ОВД, ее обстреляли неизвестные, предварительно, из охотничьего ружья.

На данный момент известно о двух раненых - следователе и участковом. Один из них находится в больнице.

О количестве нападавших пока неизвестно.

Источник: Кактус

           

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