В Кара-Кульдже обстреляли милиционеров, двое ранены

В Кара-Кульдже Ошской области совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов.
Об этом Kaktus.media сообщили источники в милиции.
Как уточняется, прошедшей ночью примерно в 2 часа, когда оперативная группа вернулась в местное ОВД, ее обстреляли неизвестные, предварительно, из охотничьего ружья.
На данный момент известно о двух раненых - следователе и участковом. Один из них находится в больнице.
О количестве нападавших пока неизвестно.
Источник: Кактус
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