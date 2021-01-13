Референдум по принятию новой Конституции должен пройти до выборов в парламент

То есть парламент будет наполовину состоять из депутатов, выбранных по мажоритарной системе, другая часть кандидатов пройдет по партийным спискам.

Референдум по принятию проекта новой редакции Конституции должен пройти до выборов в парламент. Член ЦИК Кайрат Осмоналиев объяснил 24.kg почему.

По его словам, седьмой созыв будет избираться, согласно предлагаемым поправкам в Основной закон, по смешанной системе.

«То есть парламент будет наполовину состоять из депутатов, выбранных по мажоритарной системе, другая часть кандидатов пройдет по партийным спискам. В новой версии Конституции эти правила формирования Жогорку Кенеша закреплены. Поэтому мы должны будем провести плебисцит до мая», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Ранее, напомним, Садыр Жапаров заявил журналистам, что референдум состоится до июня 2021 года, а парламентские выборы — в мае.

Еще один член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров заявил, что, вероятнее всего, местные выборы проведут в один день с плебисцитом — 12 апреля.

Источник: 24.кж