Выборы 2020
Больше новостей на нашем телеграм-канале
           
Подробности
Общество
Просмотров: 36

Референдум по принятию новой Конституции должен пройти до выборов в парламент

То есть парламент будет наполовину состоять из депутатов, выбранных по мажоритарной системе, другая часть кандидатов пройдет по партийным спискам.

Референдум по принятию проекта новой редакции Конституции должен пройти до выборов в парламент. Член ЦИК Кайрат Осмоналиев объяснил 24.kg почему.

По его словам, седьмой созыв будет избираться, согласно предлагаемым поправкам в Основной закон, по смешанной системе.

«То есть парламент будет наполовину состоять из депутатов, выбранных по мажоритарной системе, другая часть кандидатов пройдет по партийным спискам. В новой версии Конституции эти правила формирования Жогорку Кенеша закреплены. Поэтому мы должны будем провести плебисцит до мая», — сказал Кайрат Осмоналиев.

Ранее, напомним, Садыр Жапаров заявил журналистам, что референдум состоится до июня 2021 года, а парламентские выборы — в мае.

Еще один член Центризбиркома Тынчтык Шайназаров заявил, что, вероятнее всего, местные выборы проведут в один день с плебисцитом — 12 апреля.

Источник: 24.кж

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить