Детские сады в Бишкеке могут заработать с 1 февраля

Ранее в муниципалитете называли другую дату запуска — 20 января.
Детские сады столицы планируется поэтапно открывать с 1 февраля. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам заявила вице-мэр Айжан Чыныбаева.
«Будем смотреть по эпидситуации. Если не будет никаких ухудшений, хотели бы запустить с этой даты поэтапное открытие садиков», — сказала она.
Главный санитарный врач ЦГСЭН Кубан Кундашев отметил, что в Бишкеке зарегистрировано всего 25 случаев заражения COVID-19 детей в возрасте до 14 лет.
Ранее в муниципалитете называли другую дату запуска — 20 января.
Источник: 24.кж
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