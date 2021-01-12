13 января: где в Бишкеке и регионах отключат свет (Список)

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Джунусалиева, Гагарина, Бронированной, Кочкорской, Абдыкадырова, переулки Волжский, Лазурный, Беговой;

9.00-16.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Барсбек, Ак-Кула, Курсант);

9.00-12.00 — отрезки улиц Зеленой, Абдымомунова, Бейшеналиевой, Ала-Арчинской, Щербакова, Профессора Зимы, Саадаева;

9.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Табачной, Осмонкула, Древесной, Узгенской, Кирпичной, Мичурина, проспекта Жибек Жолу, улиц Школьной, Репина, Захарьева, переулки Виноградный, Ипподромный, Сумской, Балыкчинский;

9.30-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Он-Арча, Баба-Ата, Аилчиева, Бердибаева, Абдрахманова, Чортекова, Набережная);

11.00-17.00 — переулки Челябинский, Ужгородский, улицы Тулебердиева, Боталиева;

13.00-17.00 — отрезки улиц Кулиева, Краснознаменной;

13.00-17.00 — отрезки улиц Огонбаева, Суюмбаева, Фрунзе, Никитина, Осмонкула, проспекта Жибек Жолу;

14.00-17.00 — жилмассив «Дордой».

Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Школьная, Октябрьская, Средняя, Больничная, Кыргызская, Бигельдинова), Торт-Куль (улицы Куланова, Мадиева, Тулеева), Нижняя Ала-Арча (улицы Средняя, Кыргызская, Логвиненко, переулки Западный, Полярный), Степное (улицы Артезианская, Дорожная, Кавказская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Северная, Лавровых, Садовая, Проектируемая, 1-50, 180-283, новостройка «Ак-Ордо»), Кашка-Баш (улицы Аширбек, Исманова, Новостройка, Садовая), Орок (улицы Орокская, Проектируемая), Джал (улица Проектируемая), Селекционное (улица Проектируемая), Сокулук (улицы Заречная, Лесная, Индустриальная, Краснодарская, Свободы, Звездная, Кайназаровой, Пионерская, Почтовая, Ошская), Джаны-Джер (улицы Лесная, Оторова, Шопокова, Западная, Симроуд, Апасова, Победы, Советская, Спортивная), Нижнечуйское (улица Восточная), Чат-Куль (улица Восточная), Комсомольское (улицы Южная, Озерная, Строительная, Набережная, Юбилейная, Центральная, Опытная, Проектируемая), совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Новосадовая, Лесная, Строительная, Восточная, Животноводство, Проектируемая), город Шопоков (улица Топографическая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улица Фрунзе, 40), Александровка (улица Пушкина), Спартак (улица Ленина), Беловодское (улица Комсомольская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Мичурина), Дмитриевка (улицы Садовая, Комарова, Первомайская, Калинина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Бугрянка, Буранинская, Сельская, Колхозная, Ключевая, Мельничная, Мичурина, Луговая, Береговая, Советская).

Баткенская область