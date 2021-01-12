Госдолг Кыргызстана за год вырос на 383,9 млн долларов

Госдолг Кыргызстана за год вырос на 383,9 млн долларов

Государственный долг Кыргызстана существенно вырос и приближается к 5 млрд долларов.

Как сообщает Министерство финансов, по состоянию на 30 ноября 2020 года государственный долг Кыргызстана составил 4 млрд 887 млн 46 тысяч долларов.

Внешний долг составляет 86,3% от этой суммы или 4 млрд 218 млн 38 тысяч долларов, внутренний – 13,7% или 669 млн долларов.

Больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая — 1 млрд 782 млн 37 тысяч долларов, 671 млн долларов – Международной ассоциации развития, 600 млн – Азиатскому банку развития.

Год назад, 30 ноября 2019 года, государственный долг составлял 4 млрд 503 млн 48 тысяч долларов. За год он вырос на 383 млн 980 тысяч долларов.

По официальным данным, объем выплат по государственному долгу начнет расти с 2023 года. С 2027 года Кыргызстан должен ежегодно выделять 400 млн долларов США на погашение долга. Каким образом будет погашаться внешний долг, когда бюджет страны едва превышает два миллиарда, не известно.

Источник: Элгезит