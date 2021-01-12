Назначен новый директор «Пятого канала»

Назначен новый директор «Пятого канала»

Бывший пресс-секретарь ГКНБ занял должность главы государственного канала

Сегодня коллективу «Пятого канала» представили нового руководителя. Им стал бывший начальник пресс-центра ГКНБ Рахат Сулайманов. Информацию Vesti.kg подтвердил он сам.

- Сегодня меня представили коллегам, — сказал Рахат Сулайманов. — Мне предложили, я согласился. Пока не могу сообщить подробности.

Источник: vesti.kg