Кыргызстан намерен экспортировать в Китай 60 тонн мяса ЕЖЕДНЕВНО

Кыргызстан намерен экспортировать в Китай до 60 тонн мяса ежедневно.

Об этом 12 января на пресс-конференции в правительстве сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев.

По его словам, ведомство определило потенциалы республики, которые необходимо использовать.



"Во-первых, это транзитный потенциал. Наша задача не только ориентироваться на внутренние запасы, сырьевую базу, которая производится в Кыргызстане, а стать региональным хабом по переработке сельхозпродукции, сырья. Уже проводим переговоры для того, чтобы мы могли завозить сюда дешевый скот из Казахстана, России, Монголии, Беларуси и Украины, здесь перерабатывать и в виде мяса поставлять на рынки стран Персидского залива. Также мы планируем вести экспорт мяса в Китай", - сказал глава Минсельхоза.

По предварительным подсчетам, как отметил Токтогазиев, есть договоренность с Объединенными Арабскими Эмиратами по поставке до 40 тонн мяса в неделю.

"Когда мы подпишем соглашения с Китаем, объем поставок может доходить до 60 тонн мяса ежедневно. Для этого нам надо использовать транзитный потенциал, потому что внутренней сырьевой базы нам не хватит", - добавил он.

Второй потенциал – внутренний. Для этого необходимо обеспечивать продовольственную безопасность и развитие технологического сельского хозяйства.

Мы не имеем огромных земельных ресурсов, но мы их должны использовать максимально эффективно.

Также, по данным Токтогазиева, ведомство видит большие перспективы в семеноводстве, развитии рыбных хозяйств. По предварительным оценкам, только объемы выращиваемой в Кыргызстане форели можно довести в стоимостном выражении до 2 млрд долларов.

Источник: Кактус