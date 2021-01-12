Кыргызстан намерен экспортировать в Китай 60 тонн мяса ЕЖЕДНЕВНО

Кыргызстан намерен экспортировать в Китай до 60 тонн мяса ежедневно.
Об этом 12 января на пресс-конференции в правительстве сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев.
По его словам, ведомство определило потенциалы республики, которые необходимо использовать.
"Во-первых, это транзитный потенциал. Наша задача не только ориентироваться на внутренние запасы, сырьевую базу, которая производится в Кыргызстане, а стать региональным хабом по переработке сельхозпродукции, сырья. Уже проводим переговоры для того, чтобы мы могли завозить сюда дешевый скот из Казахстана, России, Монголии, Беларуси и Украины, здесь перерабатывать и в виде мяса поставлять на рынки стран Персидского залива. Также мы планируем вести экспорт мяса в Китай", - сказал глава Минсельхоза.
По предварительным подсчетам, как отметил Токтогазиев, есть договоренность с Объединенными Арабскими Эмиратами по поставке до 40 тонн мяса в неделю.
"Когда мы подпишем соглашения с Китаем, объем поставок может доходить до 60 тонн мяса ежедневно. Для этого нам надо использовать транзитный потенциал, потому что внутренней сырьевой базы нам не хватит", - добавил он.
Второй потенциал – внутренний. Для этого необходимо обеспечивать продовольственную безопасность и развитие технологического сельского хозяйства.
Мы не имеем огромных земельных ресурсов, но мы их должны использовать максимально эффективно.
Также, по данным Токтогазиева, ведомство видит большие перспективы в семеноводстве, развитии рыбных хозяйств. По предварительным оценкам, только объемы выращиваемой в Кыргызстане форели можно довести в стоимостном выражении до 2 млрд долларов.
Источник: Кактус
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