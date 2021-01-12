В БГК не поступал проект постановления о повышении тарифа на проезд

Сегодня водители маршруток потребовали повысить тариф, иначе они готовы приостановить работу.
В Бишкекский городской кенеш не поступал проект постановления мэрии о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом на встрече с перевозчиками сообщил спикер БГК Жаныбек Абиров.
Напомним, сегодня водители маршруток потребовали повысить тариф, иначе они готовы приостановить работу.
Жаныбек Абиров сказал, что проект постановления готовит мэрия столицы. «Он должен пройти согласование с Министерством экономики и Госантимонополией, проводится анализ. Может, после него станет ясно, что нужно повышать не до 15 сомов, а до 12 или 20 сомов», — отметил он.
Депутат Сайдахмат Исмаилов подчеркнул, что городской кенеш готов рассмотреть вопрос повышения. «Да, вы правы, девять лет он не поднимался. Но все документы должны пройти согласование с госорганами и только потом поступить к нам», — добавил он.
Источник: 24.кж
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