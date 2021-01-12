Незаконная продажа природного газа в Узбекистан. ГКНБ проверил информацию
Житель Кадамжайского района Баткенской области Абдыманап Турусматов сообщил о якобы незаконной продажи природного газа в Республику Узбекистан.
Председателем ГКНБ КР Камчыбеком Ташиевым было дано поручение региональному Управления ГКНБ КР проверить данную информацию.
В результате проверки данной информации установлено, что она не соответствует действительности.
“Подземное хранилище газа «Северный Сох» и три газораспределительных пункта находятся на балансе Национальной Холдинговой компании «Узбекнефтегаз» Узбекистана. Необходимо отметить, что до 2010 года указанные газовые хранилища использовались соседней республикой в целях хранения и перераспределения природного газа, поступающего из Бухарской области соседнего государства. В настоящее время в подземных резервуарах газового хранилища «Северный Сох» газ не хранится, так как вентили закрыты с обеих сторон”, – заключили в ГКНБ.
Источник: reporter.kg
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