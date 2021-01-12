Жапыкеев о подготовке к борьбе с COVID: "Ни для кого не будет скачухи"
Глава Финполиции Сыймык Жапыкеев заявил о возможном задержании бывших высокопоставленных чиновников правительства, которые были ответственны за подготовку к борьбе с коронавирусной инфекцией в стране.
Он сообщил, что в настоящее время ведется расследование того, насколько рационального использовалась гуманитарная помощь, полученная в рамках борьбы с COVID, а также причин высокой смертности во время пандемии. В рамках досудебных производств, по словам Жапыкеева, будут вызваны на допрос бывшие премьер-министры и вице-премьеры.
"Всех, кто причастен к этому делу мы вызовем на допрос - Мухаммедкалыя Абылгазиева, Кубатбека Боронова, Алтынай Омурбекову и других, кто отвечал за соцблок. Надо будет задержим. (...) Мы все будем расследовать, потерпите, все только расследуется. Мы доведем дело до конца. Ни для кого не будет "скачухи", - сказал сегодня журналистам председатель Финансовой полиции.
После этого, он отметил, что спешит на капельницу в больницу и поторопился уйти.
Напомним, сегодня в Финполицию на допрос был вызван экс-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Источник: vb.kg
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