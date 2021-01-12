(Видео) Кричали и пели в метро. Как кыргызстанцы в России радовались итогам выборов

Кричали и пели в метро. Как кыргызстанцы в России радовались итогам выборов

В соцсетях раскритиковали такое поведение соотечественников

В Сети появилось видео, снятое, предположительно, в России, где несколько кыргызстанцев в метро кричали и пели песни. Молодые люди радовались итогам президентских выборов в Кыргызстане.

Вместе с тем пользователи соцсети раскритиковали своих соотечественников. В комментариях многие люди написали, что подобное поведение неприемлемо.

Источник: vesti.kg