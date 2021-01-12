(Видео) Кричали и пели в метро. Как кыргызстанцы в России радовались итогам выборов 

Кричали и пели в метро. Как кыргызстанцы в России радовались итогам выборов
В соцсетях раскритиковали такое поведение соотечественников
В Сети появилось видео, снятое, предположительно, в России, где несколько кыргызстанцев в метро кричали и пели песни. Молодые люди радовались итогам президентских выборов в Кыргызстане.
Вместе с тем пользователи соцсети раскритиковали своих соотечественников. В комментариях многие люди написали, что подобное поведение неприемлемо.
Источник: vesti.kg
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