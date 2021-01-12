МАМ: Аэропорт «Манас» не занимается никакими финансовыми взаимоотношениями между авиакомпаниями и пассажирами

МАМ: Аэропорт «Манас» не занимается никакими финансовыми взаимоотношениями между авиакомпаниями и пассажирами

ОАО «Международный аэропорт Манас» не занимается реализацией авиабилетов, не устанавливает и не регулирует цены на авиабилеты, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

По ее данным, аэропорт также не занимается никакими финансовыми взаимоотношениями между авиакомпаниями и пассажирами. ОАО «МАМ» просит всех пассажиров по вопросам авиабилетов и требований для въезда в РФ обращаться в авиакомпании или посольство РФ в КР.

«В случае возникновения фактов требований дополнительной оплаты за перелёт со стороны неизвестных лиц в аэропортах убедительно просим обращаться к сотрудникам милиции или в дежурную часть Линейного отдела ОВД на ВТ: 0312 693535 и 03222 90020. Также оперативному сменному начальнику аэропорта: 0555 587810», - говорится в сообщении.

Источник: Кабар