МАМ: Аэропорт «Манас» не занимается никакими финансовыми взаимоотношениями между авиакомпаниями и пассажирами
ОАО «Международный аэропорт Манас» не занимается реализацией авиабилетов, не устанавливает и не регулирует цены на авиабилеты, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
По ее данным, аэропорт также не занимается никакими финансовыми взаимоотношениями между авиакомпаниями и пассажирами. ОАО «МАМ» просит всех пассажиров по вопросам авиабилетов и требований для въезда в РФ обращаться в авиакомпании или посольство РФ в КР.
«В случае возникновения фактов требований дополнительной оплаты за перелёт со стороны неизвестных лиц в аэропортах убедительно просим обращаться к сотрудникам милиции или в дежурную часть Линейного отдела ОВД на ВТ: 0312 693535 и 03222 90020. Также оперативному сменному начальнику аэропорта: 0555 587810», - говорится в сообщении.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!