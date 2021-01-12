На Иссык-Куле школы начали работать в традиционном режиме

На Иссык-Куле школы начали работать в традиционном режиме

В Иссык-Кульской области с 12 января 190 школ из 191 начали обучение детей в офлайн-режиме, сообщили агентству в пресс-службе полпредства.

По ее данным, время уроков не менее 40 минут.

Одна школа им. Кирова в селе Теплоключенко Ак-Сууйского района работает в онлайн-режиме из-за частичного выхода из строя системы отопления, в данной школе в офлайн-режиме учатся дети 1, 2, 5, 6, 9 и 11 классов. Сейчас там идут восстановительные работы.

Ранее по области в обычном режиме функционировали две школы в отдаленных населенных пунктах Энильчек и Ак-Шыйрак. В этих школах небольшое количество учеников и не проведена оптоволоконная сеть интернета.

Источник: Элгезит