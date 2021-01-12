Внук Атамбаева получил медаль на международной олимпиаде по математике

Внук Атамбаева удостоился приза "Медаль за заслуги" (Merit medal) данной олимпиады.
Внук бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Селим Атамбаев получил медаль в финальном раунде Международной олимпиады по математике World mathematics invitational (WMI). Об этом на своей страничке в Facebook сообщил Кадыр Атамбаев.
Внук Атамбаева удостоился приза "Медаль за заслуги" (Merit medal) данной олимпиады.
Как отмечается, ранее Селим Атамбаев уже получил награду за 3-е место на Международной олимпиаде по математике в Малайзии.
"Образование - это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир", - говорил Нельсон Мандела. И Селим уже пытается изменить мир к лучшему. В период пандемии разбил свою копилку и передал все свои средства, которые он копил на онлайн-программы по шахматам, на помощь здравоохранительным учреждениям", - написал Кадыр Атамбаев.
Селим Атамбаев является старшим сыном Сеидбека Атамбаева.
Источник: Кактус
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