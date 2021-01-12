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Внук Атамбаева получил медаль на международной олимпиаде по математике

Внук Атамбаева удостоился приза "Медаль за заслуги" (Merit medal) данной олимпиады.

Внук бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Селим Атамбаев получил медаль в финальном раунде Международной олимпиады по математике World mathematics invitational (WMI). Об этом на своей страничке в Facebook сообщил Кадыр Атамбаев.

Внук Атамбаева удостоился приза "Медаль за заслуги" (Merit medal) данной олимпиады.

Как отмечается, ранее Селим Атамбаев уже получил награду за 3-е место на Международной олимпиаде по математике в Малайзии.

"Образование - это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир", - говорил Нельсон Мандела. И Селим уже пытается изменить мир к лучшему. В период пандемии разбил свою копилку и передал все свои средства, которые он копил на онлайн-программы по шахматам, на помощь здравоохранительным учреждениям", - написал Кадыр Атамбаев.

Селим Атамбаев является старшим сыном Сеидбека Атамбаева.

Внук Атамбаева получил медаль на международной олимпиаде по математикеВнук Атамбаева получил медаль на международной олимпиаде по математикеВнук Атамбаева получил медаль на международной олимпиаде по математикеВнук Атамбаева получил медаль на международной олимпиаде по математикеВнук Атамбаева получил медаль на международной олимпиаде по математике

Источник: Кактус
 

           

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