Внук Атамбаева получил медаль на международной олимпиаде по математике

Внук Атамбаева удостоился приза "Медаль за заслуги" (Merit medal) данной олимпиады.

Внук бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева Селим Атамбаев получил медаль в финальном раунде Международной олимпиады по математике World mathematics invitational (WMI). Об этом на своей страничке в Facebook сообщил Кадыр Атамбаев.

Внук Атамбаева удостоился приза "Медаль за заслуги" (Merit medal) данной олимпиады.

Как отмечается, ранее Селим Атамбаев уже получил награду за 3-е место на Международной олимпиаде по математике в Малайзии.

"Образование - это самое мощное оружие, с помощью которого можно изменить мир", - говорил Нельсон Мандела. И Селим уже пытается изменить мир к лучшему. В период пандемии разбил свою копилку и передал все свои средства, которые он копил на онлайн-программы по шахматам, на помощь здравоохранительным учреждениям", - написал Кадыр Атамбаев.

Селим Атамбаев является старшим сыном Сеидбека Атамбаева.

Источник: Кактус

