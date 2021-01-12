Правительство разрешило ввоз в Кыргызстан шлакового топлива из России

Она добавила, что из-за такого идентификационного плана бюджет Кыргызстана теряет от 3 до 5 млрд сомов.
Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования Кыргызстана разрешил ввоз в республику шлакового топлива из России, заявила 12 января председатель общественного фонда "Зеленая энергетика" Анара Султангазиева.
По ее словам, Кыргызстан является единственной страной в Евразийском экономическом союзе, где не только производится, но и куда ввозятся низкокачественные горюче-смазочные материалы.
Эксперт заявила, что, согласно техрегламенту ЕАЭС, с 2015 года в Кыргызстан должно ввозиться высококачественное топливо класса К4, К5. Однако, несмотря на это, в 2020 году заместитель председателя ГКПЭН Акыл Токтобаев подписал с руководством Министерства энергетики России межправительственный договор, разрешающий беспошлинный ввоз в страну в 2021 году 450 тыс. дизеля ТН ВЭД класса К2 и К3. Подобное соглашение было подписано и в 2019 году.
"Госкомитет промышленности, обходя техрегламент и закон, разрешил ввозить в республику неклассовое шлаковое топливо. Я обратилась по данному факту на имя председателя Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями Сыймыка Жапыкеева с просьбой провести комплексную проверку госоргана - ГКПЭН - и привлечь должностных лиц к уголовной ответственности", - сказала Султангазиева.
Она добавила, что из-за такого идентификационного плана бюджет Кыргызстана теряет от 3 до 5 млрд сомов.
Необходимо наказать недобросовестных нефтетрейдеров, госчиновников и вернуть в казну неполученную прибыль.
Председатель фонда отметила, что один автомобиль, заправленный бензином класса К2, выбрасывает в атмосферу 500 мг серы, что равно выбросам 50 автомобилей, работающих на топливе класса К5.
Источник: Кактус
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