Религиозный деятель Мыктыбек Арстанбек создал партию для участия в выборах в Жогорку Кенеш

Бывший кандидат в президенты Мыктыбек Арстанбек в соцсетях сообщил о создании собственной политической партии.

Он рассказал, что во время участия в президентских выборах сделал для себя несколько важных выводов.

"Мы сделали много открытий для себя. Почему явка была низкой? Можно назвать старые причины и долго их перечислять: что общество уже не доверяет, люди устали от властей. Но мы увидели другое. Если на выборы пришли около одного миллиона, то значит у остальных трех миллионов еще недостаточно развита гражданская активность. Что мы можем для этого сделать? Разумеется, для развития политического сознания общества мы будем распространять информацию. Во-вторых, мусульмане, обладающие полнотой информации, пришли на выборы. Но почему остальные, среди которых есть и грамотные, ученые, не проголосовали за нас? Это значит, что мы не смогли раскрыть всю силу ислама. Мы не умеем вести соответствующую работу на законном, официальном уровне. Мы должны вместе этому научиться. Это наша задача перед обществом", - сказал он.

Он рассказал, что для этого его команда создала партию под названием "Нур".

В базе Минюста действительно значится партия "Нур". Она зарегистрирована в феврале 2020 года. Лидер - Абдулхамид Шамшидин уулу. Он подтвердил Kaktus.media, что Мыктыбек Арстанбек говорит именно об этой партии. Планируется, что съезд партии пройдет до конца января. Она будет участвовать в парламентских выборах, которые планируют провести в конце мая.

Напомним, Мыктыбек Арстанбек в прошлом работал в журналистике, но стал заниматься вопросами ислама. Преподавал теологию в КГУ имени И. Арабаева и возглавлял Центр развития халал-индустрии. На прошедших выборах набрал почти 1,5% при минимальных затратах на предвыборную кампанию. Он строил свою программу на религиозных ценностях.

Источник: Кактус