В Караколе умерла журналистка областного телевидения

В данное время выясняются обстоятельства случившегося.
В Караколе в ночь с 11 на 12 января обнаружена мертвой журналистка областного телеканала, сообщили агентству в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.
По данным милиции, погибшей Б.Г. 29 лет. У нее остались трое детей, муж.
Она проживала в городе с семьей. Тело нашли близкие. По предварительным данным, она покончила с жизнью.
В данное время выясняются обстоятельства случившегося.
Источник: Кабар.кж
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