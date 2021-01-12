В Караколе умерла журналистка областного телевидения

В данное время выясняются обстоятельства случившегося.

В Караколе в ночь с 11 на 12 января обнаружена мертвой журналистка областного телеканала, сообщили агентству в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области.

По данным милиции, погибшей Б.Г. 29 лет. У нее остались трое детей, муж.

Она проживала в городе с семьей. Тело нашли близкие. По предварительным данным, она покончила с жизнью.

В данное время выясняются обстоятельства случившегося.

Источник: Кабар.кж