Кыргызстан получил на рассмотрение первую противокоронавирусную вакцину Pfizer

Он уточнил, что первую вакцину Кыргызстан получил вчера, 11 января.

В рамках программы «Ковакс» по исследованию вакцины против коронавируса Кыргызстан получил на рассмотрение первого кандидата – вакцину Pfizer. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.

Он уточнил, что первую вакцину Кыргызстан получил вчера, 11 января.

«Мы должны изучить условия применения и хранения. Чтобы использовать эту вакцину, мы должны обеспечить холодовую цель в минус 70 градусов. К сожалению, у нас нет такого. Нам нужно глубоко изучить эту вакцину и при необходимости предусмотреть средства. Также продолжается изучение условий поставок российских вакцин. Две вакцины прошли регистрацию и используются для массовой иммунизации в России», - сказал он.

Усенбаев отметил, что вакцинацию населения планируется провести в несколько этапов. В частности, в первую очередь прививать будут медиков, работающих в «красных» зонах, учителей, соцработников и также предусматривается просмотреть прослойку социально уязвимого населения.

Источник: Кабар.кж