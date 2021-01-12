Кыргызстан получил на рассмотрение первую противокоронавирусную вакцину Pfizer

Он уточнил, что первую вакцину Кыргызстан получил вчера, 11 января.
В рамках программы «Ковакс» по исследованию вакцины против коронавируса Кыргызстан получил на рассмотрение первого кандидата – вакцину Pfizer. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения КР Нурболот Усенбаев.
Он уточнил, что первую вакцину Кыргызстан получил вчера, 11 января.
«Мы должны изучить условия применения и хранения. Чтобы использовать эту вакцину, мы должны обеспечить холодовую цель в минус 70 градусов. К сожалению, у нас нет такого. Нам нужно глубоко изучить эту вакцину и при необходимости предусмотреть средства. Также продолжается изучение условий поставок российских вакцин. Две вакцины прошли регистрацию и используются для массовой иммунизации в России», - сказал он.
Усенбаев отметил, что вакцинацию населения планируется провести в несколько этапов. В частности, в первую очередь прививать будут медиков, работающих в «красных» зонах, учителей, соцработников и также предусматривается просмотреть прослойку социально уязвимого населения.
Источник: Кабар.кж
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!