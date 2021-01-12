Минздрав планирует реорганизовать организации здравоохранения в регионах



В Министерстве здравоохранения КР 11 января прошла еженедельная рабочая планерка с участием всех руководителей организаций здравоохранения республики, сообщает пресс-служба ведомства.

На повестке дня основным вопросом было обсуждение проекта плана мероприятий по оптимизации организаций здравоохранения.

В своем выступлении министр Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что данная работа идет в рамках реализации Плана мероприятий на 2019-2023 гг. в качестве пятилетнего этапа реализации Программы правительства КР по охране здоровья населения и развитию системы здравоохранения на 20119-2030 годы «Здоровый человек – Процветающая страна» и в целях дальнейшей оптимизации системы организаций здравоохранения.

В рамках плана мероприятий планируется проведение реорганизации организаций здравоохранения путем слияния, присоединения территориальных центров семейной медицины к территориальным больницам. Аналогичным образом будут реорганизованы районные и городские ЦПЗиГСЭН посредством создания межрайонных ЦПЗиГСЭН путем слияния территориальных центров госсанэпидемнадзора.

«При проведении анализа выявлено, что почти все территориальные больницы и Центры семейной медицины республики расположены на одной территории, происходит дублирование функций, неполное использование лабораторного и диагностического оборудования», - заявил Бейшенлаиев.

По его данным, данные мероприятия направлены на развитие интегрированной системы предоставления услуг, что даст возможность пациентам получать медицинские услуги в одной организации здравоохранения (профилактические, диагностические, лечебные), нацеленные на реальные потребности пациентов и финансовые стимулы для организаций, основанные на результатах.

«Это позволит оптимизировать распределение и использование кадровых, финансовых и материальных ресурсов на всех уровнях системы здравоохранения. Высвобожденные финансовые средства будут направлены на более актуальные проблемы системы здравоохранения. Особо хочу отметить, что ни один из практических медицинских работников не останется без работы. Сокращение коснется административно-управленческого аппарата», - сказал министр.

Положительную оценку проводимой работе Минздрава КР дали руководители национальных и республиканских организаций здравоохранения, экс- министры, в том числе М.Мамытов, С.Жумабеков, Н.Касиев.

Источник: Кабар.кж