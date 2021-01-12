ГКНБ: Задержан глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района

Задержан глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района

Чиновник также проходит свидетелем по делу о создании организованной группы для совершения различных преступлений на территории Оша

Накануне, 11 января 2021 года, ГКНБ в рамках расследуемого досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЕРПП по ст.320 УК КР по факту злоупотребления должностным положением, задержан глава сельской управы «Савай» Кара-Суйского района Ошской области М.С.

Установлено, что при строительстве спортивного зала школы в селе Савай были завышены объемы выполненных работ на общую сумму более 1 млн сомов. Также М.С. вместе с отдельными ответственными лицами приняли в эксплуатацию указанный объект с некачественно выполненной работой.

Также ГКНБ проводит досудебное производство по факту создания организованной группы для совершения различных преступлений на территории Оша и Ошской области, где глава сельской управы «Савай» М.С. проходит в качестве свидетеля.

В настоящее время М.С. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ по городу Ош и Ошской области. Ведется следствие.

Пресс-центр ГКНБ