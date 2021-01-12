В Оше с 14 января заработают все школы

В Оше с 14 января заработают все школы

На территории города Ош с 14 января заработают все школы и детские сады. Об этом сообщили в мэрии города Ош.

Согласно информации, решение об открытии всех школ города Ош было принято во время заседания Штаба гражданской обороны. Вице-мэр Оша Жылдызбек Турганбаев поручил соответствующим руководителям усилить контроль за соблюдением санитарных норм в школах.

Помимо этого, с 11 января начаты приём детей в детские сады города Ош. На территории города Ош расположена 81 школа, 55 из них являются государственными школами.

Источник: Кабар