Экс-премьер-министра Кубатбека Боронова вызвали на допрос в ГСБЭП
Экс-премьер-министр Кубатбек Боронов выхван на допрос в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГСБЭП.
Сообщается, что Кубатбека Боронова допросят в рамках расследования о подготовке Кыргызстана к пандемии коронавируса.
Допрос состоится сегодня в 11.00
Источник: https://www.vb.kg/
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