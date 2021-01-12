Экс-премьер-министра Кубатбека Боронова вызвали на допрос в ГСБЭП

Экс-премьер-министра Кубатбека Боронова вызвали на допрос в ГСБЭП

Экс-премьер-министр Кубатбек Боронов выхван на допрос в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями. Информацию VB.KG подтвердили в пресс-службе ГСБЭП.

Сообщается, что Кубатбека Боронова допросят в рамках расследования о подготовке Кыргызстана к пандемии коронавируса.

Допрос состоится сегодня в 11.00

Источник: https://www.vb.kg/